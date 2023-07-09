Eğlence dönüşü facia yaşandı! Kontrolden çıkan minibüs restorana daldı: 1 ölü 4 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Duaçınarı mahallesinde gece geç saatlerde meydana gelen kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Arkadaşlarıyla birlikte bir süre eğlendikten sonra geceyi noktalamak için yemek yiyecekleri bir yer arayan 5 arkadaş Ankara yolunda kabusu yaşadı. Ersel Tuğral'ın kullandığı minibüs, aniden kontrolden çıktı. Önce Metro istasyonu duvarına çarpan minibüs dönerek yol kenarındaki bir işyerinin daha duvarına çarptı. Hızını alamayan araç, son olarak restorana daldı. Kaza sonrası yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerinde 5 yaralıya müdahale etti. Yapılan müdahalelerde sürücü Ersel Tuğral'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan Kadir Ç, Ercan Ö, Gökhan D ve Cengizhan B, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcılığın olay yerindeki incelemelerinin ardından Ersel Tuğral'nın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.