Eğlence mekânına silahla nasıl girdi?

Bursa’da bir eğlence mekânında gençler arasında kavga çıktı. Erol A. belinden çıkardığı silahıyla 20 yaşındaki Özkan Belikırıkoğlu’nu vurdu. Ağır yaralanan genç kurtarılamadı
Cinayet, Orhangazi ilçesindeki bir eğlence mekanında sabaha karşı işlendi. 21 yaşındaki Erol A. ile 20 yaşındaki Özkan Belikırıkoğlu arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Erol A. belindeki silahı çıkararak Özkan Belikırıkoğlu'na ateş etti. Mekandaki müşterilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralı halde önce Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Belikırıkoğlu burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi Yoğun bakıma alınan genç doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Belikırıkoğlu'nu öldüren Erol A. ise jandarma ekiplerinin takibi sonucu İznik'te yakalanarak gözaltına alındı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen H.T. (29), M.E.U. (26) ve A.K. (27) de gözaltında.