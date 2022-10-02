Eğlence mekânında kanlı gece

Kocaeli İzmit'teki Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde bulunan alkollü eğlence mekanında dün saat 01.00 sıralarında, A.Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada saldırgan A.Ö.'ye kurşun yağdırarak ağır yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı burada yapılan müdahale sonrasında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İnceleme başlatan polis saldırganı arıyor.