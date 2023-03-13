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Giriş Tarihi: 13.3.2023 12:28 Son Güncelleme: 13.3.2023 12:40

Eğlence mekanında kavga: Mekan sahibi öldü, 2 yaralı

Sakarya’da bulunan bir mekanda meydana gelen olayda, mekan sahibi Selçuk Sorgut silahla vurularak öldürüldü. Yanında çalışan 2 kişi ise silahtan çıkan mermilerle yaralandı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Eğlence mekanında kavga: Mekan sahibi öldü, 2 yaralı

Sakarya'nın Söğütlü İlçesi'nde meydana gelen olayda, alkollü mekana eğlenmek için gelen 2 kişiye çalışanlar saat 03.30 sırasında mekanın kapatılacağını söyledi. Eğlenmeye devam etmek istediklerini belirten 2 kişi ile mekanda çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya işyeri sahibi Selçuk Sorgut'ta kavga çıktı. Olay sırasında henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi ateş açtı. Açılan ateşle birlikte işyeri sahibi Selçuk Sorgut göğsünden, yanında çalışan B.Ş. ve E.A. ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kanlar içinde kalan mekan sahibi Selçuk Sorgut, çalışanlar B.Ş. ve E.A. hemen hastaneye kaldırılırken, göğsünden vurulan ve aşırı kan kaybeden Selçuk Sorgut hayatını kaybetti. Yaralı E.A. ile B.Ş. ise tedavi altına alındı. Yaşanan kanlı saldırı sonrasında olay yerine gelen polis ile Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri gerekli çalışmasını yaptı. Çevredeki ve işyerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis henüz isimleri açıklanmayan 2 saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Eğlence mekanında kavga: Mekan sahibi öldü, 2 yaralı
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