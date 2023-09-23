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Giriş Tarihi: 23.9.2023 01:50

Eğlence mekanında kurşun yağdırdı: 1’i ağır 3 yaralı

Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Şüpheli aracıyla olay yerinden kaçarken polis olayla ilgili tahkikat başlattı

İHA
Eğlence mekanında kurşun yağdırdı: 1’i ağır 3 yaralı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi'nde bulunan eğlence mekanında meydana geldi.

Eğlence mekanında sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mercan A. arabadan aldığı silahla kişilere kurşun yağdırdı. Ateş etmesi sonucu Efendi D., Yiğit S. ve Tolga E. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralılarda yakında bulunan özel hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli aracıyla olay yerinden kaçarken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Eğlence mekanında kurşun yağdırdı: 1’i ağır 3 yaralı
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