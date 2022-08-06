Eğlence mekanında öldürülen Zehra’nın ailesi ifade verdi







Muğla'nın Milas ilçesine kız kardeşinin tedavi masrafları için çalışmaya giden Zehra Bayır, çalıştığı işletmenin sahipleri tarafından dövülüp, havuza atılarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AİLE İFADE VERDİ: 'ŞİKAYETÇİYİZ'

Karaman'da yaşayan baba Oğuzhan Bayır ve Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan anne Fadime Sağlam Karapınar adliyesine giderek SEGBİS aracılığıyla Milas Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi. İfadelerinde sanıklardan şikayetçi olduklarını belirten baba Oğuzhan Sağlam, "Bu olaya başka kim karışmışsa hepsinin cezasını almasını istedik. Onlar kim oluyor da benim dağlarda çobanlık yaparak büyüttüğüm kızımın canını alabiliyor? Sonuna kadar davamızın arkasında olduğumuzu söyledik. O canilerin hak ettikleri cezayı alabilmeleri için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çok sayıda avukata da vekalet verdik. Bizim hakkımızı savunacaklar" diye konuştu.

'TEDAVİ GÖREN KIZIMIN SAĞLIK DURUMU İYİ'

Zehra'nın tedavi masraflarını çalışmak gittiği diğer kızı M.B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Bayır, ''Diğer kızım M.B. geçen pazartesi günü Ankara'da tedavi olmaya başladı. Şu an sağlık durumu iyi ve tedavisi olumlu ilerliyor. Tedavi gördüğü hastane de bahçeye çıkıyor, hayvanlarla ilgileniyor. İnşallah tedavi sonucu kızım bu kötü alışkanlığını bırakacak. Kızımla birlikte yeni bir hayat kuracağım. Onun iyi olması için elimden geleni yapacağım'' dedi.