Eğlence mekanında piste çıkma tartışması ölümle bitti

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yeşilırmak caddesinde bulundan bir eğlence mekanında eğlenmeye giden Doğan Öztürk ile mekan çalışanları arasında Öztürk'ün piste çıkarak oynamak istemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk mekandan çıkarıldı.
'DARP EDİLİP KAPIYA BIRAKILDI'
Mekanın çıkışında fenalaşan Öztürk'ü gören vatandaşlar, Öztürk'ün içerde darp edildiği, ardından kapının önüne bırakıldığını bu sırada fenalaştığına yönelik ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, hayatını kaybetti.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Öztürk'ü darbettiği iddia edilen 9 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturma savcısı tarafından tutuklamaya sevk edilen şüphelilerden 5'i 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama sonucu ölüm' suçundan tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.