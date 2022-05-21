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Giriş Tarihi: 21.5.2022 10:29 Son Güncelleme: 21.5.2022 10:52

Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ağır yaralı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ağır yaralı

Uşak’ta bir eğlence mekânında çalışanlar ve eğlenmeye gelen bir grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Uşak'ın merkez ilçesinde meydana gelen olayda eğlenmek için Bozkuş köyünde bulunan bir eğlence mekanına giden bir grup ve eğlence mekanı çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar yanlarında bulundurduğu silahlar ve tüfekle birbirlerine ateş etmeye başladı. Çıkan çatışmada, Y.Ç. ve F.D. ağır yaralandı.

İhbarlar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralı Y.Ç. ve F.D.'ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

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Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ağır yaralı
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