Eğlence mekanından dışarı çıkartılınca dehşet saçtı

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demircioğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demircioğlu'nun cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgada hafif yaralanan Onur Ö.'yü sokakta gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Onur Ö., ifadesi için Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.