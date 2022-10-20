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Giriş Tarihi: 21.10.2022

Eğlence mekânlarına şok baskın

İHA
Eğlence mekânlarına şok baskın
Kocaeli İzmit'te sık sık kavga olaylarının meydana geldiği, son olarak dün gece saatlerinde ise bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 100 personelin katılımıyla Yalı Cami Sokak'taki eğlence mekanlarına baskın düzenledi. 800 kişiye GBT ve üst araması yapıldı, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yalı Cami Sokak'ta denetimlerin devam edeceği, meydana gelen olayların önlenmesi için çalışmalar yapılacağı öğrenildi.

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Eğlence mekânlarına şok baskın
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