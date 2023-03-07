Eğlence mekanlarını mesken tutmuşlardı… Kuzen hırsızlar yakalandı

Açık kimlikleri tespit edilen H.H. ve kuzeni R.L. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan cep telefonu ve kılıfının içerisinde bulunan 150 lira nakit para ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen iki suç ortağı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.