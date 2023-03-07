Eğlence mekanlarını mesken tutmuşlardı… Kuzen hırsızlar yakalandı

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Hüseyin Ağa Mahallesi'nde faaliyet yürütülen bir eğlence mekanı içerisinde masa üzerinden, kılıfının içerisinde 150 lira bulunan bir cep telefonu çalındı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızlık ve yankesicilik suçları için eğlence mekanlarını mesken tutan iki kadının "Perdeleme" yöntemiyle olayı gerçekleştirdikleri belirlendi.
Açık kimlikleri tespit edilen H.H. ve kuzeni R.L. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan cep telefonu ve kılıfının içerisinde bulunan 150 lira nakit para ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen iki suç ortağı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.