Eğlence merkezinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde eğlence merkezinde yaşanan silahlı çatışmada Mevlüt Arslan (28) hayatını kaybetti. Harman Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezine giden Arslan, yaşanan tartışma nedeniyle dışarıya çıkarıldı. Buna sinirlenen Arslan, aracından aldığı tabancayla ateş açtı. Mekânda garson olarak çalışan Süleyman Sivrikaya (30) göğüsünden vuruldu. Çalışanların silahla karşılık vermesi üzerine Arslan da yaralandı. Arslan hastanede yaşamını yitirirken, Sivrikaya'nın hayatı tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.