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Giriş Tarihi: 30.4.2022 13:26 Son Güncelleme: 30.4.2022 14:00

"Eğlence olsun" diye ateş açtılar... Alışverişte yakaladılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Eğlence olsun diye ateş açtılar... Alışverişte yakaladılar...

İstanbul'da sözde eğlenmek için kullandıkları araçtan havaya ateş açan üç şehir magandası, polislerden kaçıp akaryakıt istasyonunun marketine girdi. Şehir magandaları alışverişin ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Araçlarında iki ruhsatsız silah ve dokuz mermi bulundu.

İstanbul Kağıthane'de seyir halinde oldukları otomobilden gece saat 02.30 sıralarında sözde eğlenmek için havaya ateş açan şehir magandaları, İstanbul Emniyeti tarafından Çağlayan Mahallesi'nde takibe alındı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri; kaçarak bir akaryakıt istasyonunun marketine giren şehir magandalarını yakaladı.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri'ne mukavemet gösteren ve kısa süreli bir arbedeye yol açan Cem S., Hakan T. ve Nurhan S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Araçta da arama yapıldı. Nurhan S.A.'nın çantasında ve araçta iki ruhsatsız tabanca ve dokuz mermi bulundu. Silahlara incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerden Cem S.'nin "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan dolayı arandığı ve altı ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Üç şehir magandası hakkında yine "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı. Hakan T. ve Nurhan S.A., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Cem S. ise adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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"Eğlence olsun" diye ateş açtılar... Alışverişte yakaladılar...
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