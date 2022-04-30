"Eğlence olsun" diye ateş açtılar... Alışverişte yakaladılar...

Çarşı ve Mahalle Bekçileri'ne mukavemet gösteren ve kısa süreli bir arbedeye yol açan Cem S., Hakan T. ve Nurhan S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Araçta da arama yapıldı. Nurhan S.A.'nın çantasında ve araçta iki ruhsatsız tabanca ve dokuz mermi bulundu. Silahlara incelenmek üzere el konuldu.