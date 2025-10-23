EGM 100 bin lira promosyon ödemesi ne zaman yatacak? EGM banka maaş promosyonu son durum

EGM'nin banka promosyon ihalesinde heyecan doruktaydı. Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye İş Bankası, 21 Ekim'de yapılan ihalede en yüksek teklifleri vermişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talebiyle teklifler yeniden değerlendirildi ve Türkiye İş Bankası, teklifini yükselterek ihaleyi kazanmış oldu. İşte EGM promosyonunun tutarı ve ödeneceği tarih ile ilgili detaylar.
