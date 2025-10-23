EGM 100 bin lira promosyon ödemesi ne zaman yatacak? EGM banka maaş promosyonu son durum

EGM PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) banka promosyonu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye İş Bankası'nın 100 bin liralık teklifi ihale sonucunda kabul edildi. Promosyon ödemesinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. EGM tarafından yapılacak duyuruda, ödemelerin hangi tarihte başlayacağı ve detaylar resmen ilan edilecek.