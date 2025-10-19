EGM ile 117. dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl görüntülenir? ÖGG sonuçları bekleniyor!

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

117. dönem ÖGG sınav kılavuzuna göre, sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları 21 Ekim 2025 günü resmi internet sayfasında yayımlanacak.

Bu yayın, adayların soru performanslarını analiz etmesine ve net hesabı yapmasına olanak tanıyacak.