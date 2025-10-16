EGM maaş promosyon ihale tarihi belli oldu mu? EGM promosyon tutarı için gözler açıklamalarda!

Polis teşkilatını kapsayan EGM maaş promosyon anlaşmasıyla ilgili gözler ihale sürecine çevrildi. Binlerce personel, yeni dönemde promosyon ödemesinin ne kadar olacağını ve ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. İşte EGM maaş promosyon ihalesine dair son bilgiler ve beklenen rakamlar…
Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 dönemi promosyon için 270.000 TL tutarında peşin ödeme talebinde bulundu. Ayrıca sendika, promosyonu tercih etmeyen personele 600.000 TL'ye kadar faizsiz kredi seçeneği tanınmasını da önerdi.
İhale şartnamesinde, 164.440 TL taban fiyat belirlenmesi yönünde talep de iletildi.
İhalenin sonuçlanmasının ardından promosyon ödemelerinin en geç Kasım ayının ikinci haftasına kadar personel hesaplarına aktarılması öngörülüyor. Yeni promosyon protokolü, eski anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Ödeme şartlarının netleşmesinin ardından, anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında protokol imzalanacak.