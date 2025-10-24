EGM MAAŞ PROMOSYON ÖDEMELERİ BELLİ OLDU! 2025 EGM polis promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, hangi tarihte ödenecek?

EGM MAAŞ PROMOSYONU TEK SEFERDE VE PEŞİN YATIRILACAK

Şartnamede yer alan bir diğer dikkat çeken detay ise maaş promosyon süresinin 3 yılı geçmemesi ve belirlenecek olan promosyonun tek seferde ve peşin olarak hesaplara yatırılacak olması yönünde oldu.