EGM MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ AÇIKLANDI! 2025 EGM polis promosyonu ne kadar oldu, ne zaman ödenecek?

EGM'nin banka promosyon ihalesinde heyecan yoğundu. 21 Ekim 2025'te yapılan ihalede Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye İş Bankası en yüksek teklifleri vermişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talebiyle teklifler yeniden gözden geçirildi ve Türkiye İş Bankası, teklifini artırarak ihaleyi kazandı. İşte EGM promosyon tutarı ve ödemelerin yapılacağı tarih hakkında detaylar

2025 EGM PROMOSYON İHALESİ TAMAMLANDI!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez ve taşra birimlerinde görevli personelin maaş ve ücret ödemeleriyle ilgili banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 saat 14.30'ta gerçekleştirildi. İhale, EGM Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda yapıldı ve Emniyet Teşkilatı'nın sosyal medya hesapları ile Polis Radyosu üzerinden canlı olarak paylaşıldı.

EGM BANKA PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Emniyet Genel Müdürlüğü, personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon ihalesinde, Türkiye İş Bankasının 100 bin liralık teklifinin kabul edildiğini bildirdi.

EGM MAAŞ PROMOSYONU TEK SEFERDE VE PEŞİN YATIRILACAK

Şartnamede yer alan bir diğer dikkat çeken detay ise maaş promosyon süresinin 3 yılı geçmemesi ve belirlenecek olan promosyonun tek seferde ve peşin olarak hesaplara yatırılacak olması yönünde oldu.

EGM PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İhale sonucunu kazanan banka ile EGM arasında sözleşme imzalandıktan sonra, ödeme koşulları ve süreçlerle ilgili resmi duyuru yapılacak. Promosyon ödemelerinin hangi tarihte hesaplara geçeceği netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.