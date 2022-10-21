EGM personelinin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı yurt genelindeki emniyet teşkilatı personelinin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı. Personel Daire Başkanlığı Eylül ayından itibaren başlatılan çalışmalarda eş görevi, çocuklarının eğitim öğrenim durumu, engellilik durumu, ailesel durumlar, şehit ve gazi yakını, yaş haddi, sağlık sorunları gibi mazeretleri olan Emniyet teşkilatı mensuplarımızın atama talepleri yerine getirilmesi için 6 bin 249 mazeret başvurusu incelendi. Bunlardan şimdiye kadar 4 bin 111'i çözüme kavuşturuldu. Aynı zamanda başkanlık içerisinde yüz yüze görüşme günleri başladı. Şu ana kadar her rütbeden 291 personel dinlendi. 137'sinin sorunu hızlıca çözüldü.