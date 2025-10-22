EGM polis maaş promosyon ihalesi sonuçlandı! EGM promosyonu ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın 270 bin TL'lik talepte bulunduğu maaş promosyonunda son durum netleşti. Tüm bankaların tekliflerini sunduğu ihalede en yüksek teklif Vakıfbank'tan geldi. İhale sonucunda anlaşma sağlanan banka ve maaş promosyon tutarı da netleşti. Peki, EGM promosyonu ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, ihalenin detayları...
EGM maaş promosyon ihalesine davet edilen bankalar kamuoyu ile paylaşıldı. 81 il şartının kaldırılmasıyla birlikte 24 bankanın ihaleye katılım hakkı doğdu. Katılım hakkı bulunan bankaların teklif verip vermeyeceği belli oldu.
Katılım sağlayan bankalar;
Yüksekten düşüğe göre sıralanan banka promosyon teklifleri şu şekilde;
Halkbank ilk teklif 75 bin TL – ikinci teklif 79 bin TL – üçüncü teklif 82 bin 500 TL – dördüncü teklif 85 bin TL - beşinci teklifte çekildi
Vakıfbank ilk teklif 75 bin TL – ikinci teklif 80 bin TL – üçüncü teklif 83 bin 500 TL – dördüncü teklif 86 bin TL - beşinci teklif 87 bin 500 TL – altıncı teklif 88 bin TL- yedinci teklif 89 bin TL - sekizinci teklif 90 bin TL
Ziraat Bankası ilk teklif 50 bin TL - ikinci teklif 77 bin TL - üçüncü teklif 81 bin TL - dördüncü teklif 84 bin 500 TL - beşinci teklifte çekildi
Yapı Kredi Bankası ilk teklif 54 bin TL - ikinci teklif 78 bin TL – üçüncü teklif 82 bin TL - dördüncü teklifte çekildi
İş Bankası ilk teklif 30 bin TL - ikinci teklif 76 bin TL – üçüncü teklif 80 bin 500 TL –dördüncü teklif 85 bin TL - beşinci teklif 86 bin 500 TL – altıncı teklif 87 bin 600 TL – yedinci teklif 88 bin 500 TL – sekizinci teklif çekildi
Denizbank-Çekildi
Vakıfbank'ın 90 bin TL'lik teklifinin revize edilip edilemeyeceği soruldu ancak Vakıfbank, 90 bin TL'nin son rakam olduğunu ifade etti.
EGM, diğer kamu kurumlarındaki promosyon ihalelerini de inceleyip bankalardan tekliflerini revize etmesini isteyebilecek.
EGM'nin Vakıfbank'tan revize istememesi halinde EGM promosyon ödemelerinin kasım ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
EGM tarafından yapılan promosyon ihalesi açıklaması sonrasında, ihale tutarının anlaşılan banka tarafından personelin şahsi hesabına yatırılacağı belirtildi.
Açıklamada, "İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir." ifadeleri yer aldı.
90.000 TL teklif vererek 2025 yılı EGM maaş promosyon ihalesinde en yüksek teklifi Vakıfbank sundu.