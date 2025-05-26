EGM’de Reform niteliğinde atama sistemi: 22 bin 45 polis görev puanı ile atandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atama programına katıldı. Emniyet teşkilatında görev yapan Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis, Başpolis ve Polis rütbesindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinde yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

22 BİN 45 POLİS YENİ SİSTEMLE ATANDI

2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirilen yeni sitemle 1. bölgeden 2. bölgeye 7 bin 983, 2. bölgeden 1. bölgeye 12 bin 355, 2. bölgeden yine 2.bölgeye bin 707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri görev puanı esasına göre bilgisayar destekli Elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 36 bin 686, Sahil Güvenlik Komutanlığında 701 personelin atamaları yapıldı.

GÖREV PUANINA GÖRE ATAMA SİSTEMİ

Yeni sistemin 6 Mart 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bu sistemle öğretmenler ve sağlık çalışanlarında olduğu gibi polislerin de görev puanına göre atanması sağlanacağını aktardı.

HIZLI VE KOLAY BİLGİLENDİRME

Personeller, atama sonuçlarını 15 dakika içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Bilgi Sistemi üzerinden öğrenebileceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, Ayrıca SMS yoluyla da bilgilendirme yapılarak atama yazılarının 24 saat içinde ilgili illere gönderileceğini ifade etti.

İHTİYACA DAYALI, DAHA ŞEFFAF BİR ATAMA SİSTEMİ

Reform niteliğindeki yeni sistem ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu yerlere personel yönlendirileceğini atamaların daha adil, eşitlikçi ve şeffaf bir şekilde yapılacağını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Yeni görev yerleri belirlenen tüm polislerimize "Hayırlı olsun." diyor. Aileleriyle birlikte huzur, sağlık ve başarılar temenni ediyorum. Vatanımızın her karış toprağında Her şartta görev yapan, geceyi gündüze katan, aziz milletimizin destek ve duasına mazhar olan tüm polislerimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.