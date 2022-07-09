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Giriş Tarihi: 9.7.2022 11:22 Son Güncelleme: 9.7.2022 11:54

EGM’den 'bireysel silahlanmanın arttığı' yönündeki haberlere yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, bireysel silahlanmanın arttığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, toplam 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunduğunu bildirdi. Söz konusu haberlerde yer alan verilerin de gerçek dışı olduğuna dikkat çekilerek, “2017 yılında olay sayısı bin 730 iken, 2021 yılında bu sayı bin 491’e gerilemiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2017’de bin 918 iken, 2021’de bin 633’e düşmüştür” denildi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
EGM’den ’bireysel silahlanmanın arttığı’ yönündeki haberlere yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, bireysel silahlanmanın arttığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. "Bireysel silahlanmanın arttığı ve Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2,5 milyon ruhsatlı silah olduğu" yönünde bir internet sitesinde yer alan habere ilişkin açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, ülkelerin toplam nüfuslarına göre ruhsatlı silah oranlarını paylaştı. Buna göre; İtalya yüzde 11,5, Çek Cumhuriyeti yüzde 8,3, Almanya yüzde 6,6, İspanya yüzde 6,3, Fransa yüzde 4,8 ve Türkiye yüzde 3.

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 5 yılın rakamlarına bakıldığında ve yaşanan Covid-19 salgını da göz önüne alındığında yeni verilen ruhsatlı silah sayılarında azalma olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemiz genelinde; Kamu Görevlisi 244 bin 184, Emekli Kamu Görevlisi 198 bin 428, Can Güvenliği 53 bin 312 ve Meslek Mensubu 131 bin 841 olmak üzere toplam 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunmaktadır. Kendi kanunlarına göre silah taşımaya haiz bu kamu görevlilerinin birden fazla silah edinebilme ve bu silahları yıl içerisinde kendi aralarında devir etme hakları bulunmaktadır. Taşıma ruhsatlı silahların 185 bin 153 adedini ise can güvenliği ve meslek mensubiyeti olan birden fazla edinim hakkı bulunan sivil vatandaşlar oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan, Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde son 5 yıllık döneme bakıldığında ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen toplam olay sayısı ve bu olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısında düşüş meydana geldiği belirtildi ve şu veriler paylaşıldı:

"2017 yılında olay sayısı bin 730 iken, 2021 yılında bu sayı bin 491'e gerilemiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2017'de bin 918 iken, 2021'de bin 633'e düşmüştür."

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EGM’den 'bireysel silahlanmanın arttığı' yönündeki haberlere yalanlama
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