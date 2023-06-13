Haberler Yaşam Haberleri EGM’den dev operasyon: 1 milyar lira değerindeki gayrimenkule en konuldu
Giriş Tarihi: 13.6.2023 16:00 Son Güncelleme: 13.6.2023 16:53

EGM’den dev operasyon: 1 milyar lira değerindeki gayrimenkule en konuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak iki yıldır sürdürülen soruşturma kapsamında İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın illerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına alındı. Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan bu organizasyonun, Türkiye’de var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk Lirası üzerindeki malvarlığına elkonuldu.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
EGM’den dev operasyon: 1 milyar lira değerindeki gayrimenkule en konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki yıldır sürdürülen soruşturma, kapsamında İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın illerinde 23 şüpheli gözaltına alındı.

1 MİLYAR DEĞERİNDEKi MALVARLIĞINA EL KONULDU

Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan bu organizasyonun, Türkiye'de var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk Lirası üzerindeki malvarlığına elkonuldu.

Operasyon sırasında da yaklaşık 100 milyon Türk Lirası üzerinde nakit ve mücevherat cinsinden kıymet ele geçirildi.



EGM'den dev operasyon: 1 milyar lira değerindeki gayrimenkule en konuldu | Video

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EGM’den dev operasyon: 1 milyar lira değerindeki gayrimenkule en konuldu
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