Haberler Yaşam Haberleri EGM'den kokain iddialarıyla ilgili açıklama! CHP'li Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Giriş Tarihi: 17.11.2021 22:54 Son Güncelleme: 17.11.2021 22:57

EGM'den kokain iddialarıyla ilgili açıklama! CHP'li Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunuldu

EGM’den kokain iddialarıyla ilgili açıklama! CHP’li Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen kokonainle ilgili olarak açıklamada bulundu. Açıklamada belgelere yer verilirken, "Sosyal medya üzerinden atılan iftiralarla, Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokainle ilgili olarak açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.

Adalet Bakanlığımız üzerinden Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine, Kolombiya adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir. Ayrıca Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır.

Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22/09/2021 tarihinde Türkiye'ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Belgenin resmi tercümesi açıklamamız ekindedir.

CHP'Lİ ÖZKOÇ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sosyal medya üzerinden atılan iftiralarla, Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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EGM'den kokain iddialarıyla ilgili açıklama! CHP'li Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunuldu
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