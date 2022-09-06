EGM’den maaş promosyonu açıklaması! CHP’li Murat Bakan’ın yalanlarına suç duyurusu

CHP MİLLETVEKİLİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Terör örgütleri ile aynı dili kullanan bu odaklar, son olarak personelin promosyon sözleşmesi üzerinden algı operasyonu yaptıkları ortaya çıktı. Polis maaş promosyon protokolü, mart ayında Vakıfbank ile imzalanırken 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığı görüldü. Emniyet genel Müdürlüğü promosyon ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarının altı çizildi. EGM, yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verildi.

"Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur. Yani 300 TL sabit bir rakam değildir. Bu, Türk Polis Teşkilatı'nın tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir. Promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranındaki artış, 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır.