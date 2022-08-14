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Giriş Tarihi: 14.8.2022 14:17 Son Güncelleme: 14.8.2022 15:15

EGM’den "soru benzerliği" iddialarıyla ilgili açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, son günlerde gündeme gelen Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavında "soru benzerliği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
EGM’den soru benzerliği iddialarıyla ilgili açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son günlerde gündeme gelen Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavında "soru benzerliği" iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'nın, sivilden polis memuru ya da polis amiri alımına yönelik bir sınav olmadığına yer verilerek, "Bu sınav, bir meslekte yükselme, yani polis memurluğundan polis amirliğine geçiş sınavıdır. Sınav, 3201 sayılı Kanunun 55'inci maddesi çerçevesinde çıkarılan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim - Öğretim Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Sınavın üç aşamadan oluştuğu ve ilk aşamasının, ilgili yönetmeliğin 16'ıncı maddesinde belirtilen konuları ölçmeyi amaçlayan yazılı sınav olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu sınav, ulusal düzeyde çeşitli meslekte yükselme sınavlarını başarı ile yapan Anadolu Üniversitesi tarafından yıllardır yapılmaktadır. En son 26 Haziran 2022 tarihinde yapılan PAEM 7 yazılı sınavı ile ilgili kamuoyunun yanlış yönlendirildiği tespit edilmiştir. Anadolu Üniversitesi'nin 13 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, yazılı sınavın genel kültür, tarih ve mevzuat konuları her yıl farklı şekilde ifade edilerek yapıldığı vurgulanarak, sınavda çıkan soruların hiçbiri iddia edilen deneme sınavındaki sorular ile aynı olmadığı ve dolayısıyla sınava yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu gösterilmiştir. İkinci aşama ise ilgili yönetmeliğin 18'inci maddesi kapsamında adayların bedeni kabiliyet ve fiziki yapısını değerlendirmek üzere uygulamalı olarak tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen fiziki yeterlilik sınavıdır. Üçüncü aşama ise adayları, yönetmeliğin 19'uncu maddesinde belirtilen özellikler kapsamında test etmeyi amaçlayan sözlü sınavdır. Üç aşamanın her birinden Yönetmelikte belirtilen oranlarda toplamda en fazla puanı alan adaylar yukarıdan aşağıya sıralanmakta, kazanan ve yedek adaylar belirlenmektedir. Benzer olduğu iddia edilen sorular, Anadolu Üniversitesi tarafından oluşturulan beş kişilik komisyon tarafından karşılaştırılmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuş, sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır."

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EGM’den "soru benzerliği" iddialarıyla ilgili açıklaması
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