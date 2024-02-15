Egzersiz, prostat kanserine karşı etkili

THE BRITISH Journal of Sports Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma, düzenli egzersizin prostat kanserine olan etkisini ortaya koydu. Araştırma kapsamında en az iki fiziksel uygunluk testine katılan 57 binden fazla İsveçlinin verisi incelendi. Katılımcıların yaklaşık yüzde birine daha sonra prostat kanseri teşhisi konuldu. Araştırma ekibi, fiziksel uygunluğu yıllar içinde iyileşenlerin hastalığa yakalanma olasılığının yüzde 35 daha az olduğunu tespit etti. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği haftada 150 dakika veya günde 20 dakika egzersiz yapılmasını öneriyor.