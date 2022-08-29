Ehliyet sınavına düzenekle girmeye çalıştı

Denizli'de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü kursiyerlerine yönelik E-Sınav salonunda yapılan sınavda gözetmenler, 1 kişiden şüphelenerek ihbarda bulundu. Bölgeye giden güvenlik güçleri şüphelinin üzerinde yaptığı aramada; 1 adet cep telefonu bu cep telefonuna takılı sim kart ve SD kart, 1 adet kulaklık, 1 adet kamera düzeneği, 1 adet wi-fi cihazı ve bağlantıyı sağlayan içinde sim kart bulunan dijital materyal ele geçirildi.İfadesinin ardından şüpheli hakkında "6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna" muhalefet suçu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı.