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Giriş Tarihi: 24.5.2024 12:30 Son Güncelleme: 24.5.2024 12:41

Ehliyet sınavına giderken kazada hayatını kaybetti

Mardin Kızıltepe ilçesinde dün akşam yolun karşı tarafına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden talihsiz kadın ağıtlar arasında defnedildi.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Ehliyet sınavına giderken kazada hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin yolunda dün akşama doğru içinde bulunduğu toplu taşıma aracından indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden 29 Yaşındaki Fatime Örnek, ailesi ve sevdikleri tarafından Yüceli kırsal mahallesinde gözyaşı ve ağıtlar arasında toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Fatime Örnek'in bir zincir markette kasiyer olarak çalıştığı ve kaza anında sürücü belgesi almak için ehliyet sınavına gitmekte olduğu öğrenildi. Kazazede Örnek'in Nüfus kimliğini unuttuğunu fark etmesi üzerine sınava gitmek üzere bindiği toplu taşıma aracından inerek evden kimliğini almak için yolun karşısına geçmeye çalışırken Minibüsün kendisine çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

İsmi öğrenilemeyen Minibüs sürücüsünün ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim olduğu ve gözaltına alındığı belirlendi. Yaşanan kazanın ardından Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Ehliyet sınavına giderken kazada hayatını kaybetti
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