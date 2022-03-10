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Giriş Tarihi: 10.3.2022 11:15 Son Güncelleme: 10.3.2022 11:41

Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren şüpheli yakalandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren şüpheli yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde motorlu taşıtlar sınavına üzerinde kopya düzeneği ile birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Kopya düzeneğini 8 bin TL karşılığında yaptırdığını itiraf eden şüphelinin ifadesi doğrultusunda Adana'da 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri T.Y.'nin Motorlu Taşıtlar Sınavına üzerinde sesli ve görüntülü uyarı cihazlarıyla girdiği bilgisini alması üzerine sınavda olan şüpheliyi gözaltına aldı. T.Y.'nin üst aramasında gömlek içerisine özel bir bölme yapılarak gizlenmiş 1 adet görüntü aktarıcı kamera düzeneği, 1 adet ses alıcı kulaklık, 1 adet sim kartı bulunan internet sağlayıcı wifi düzeneği, 1 adet sim kartı bulunan veri aktarıcı cihaz ele geçirildi.

8 BİN TL'YE KOPYA DÜZENEĞİ

T.Y. ifadesinde kopya düzeneğini üzerine yerleştiren kişi ile yazın tanıştığını 8 bin TL karşılığında kopya düzeneği için kendisine yardımcı olduğunu söyledi. İfadeden yola çıkan polis tespit edilen aracı Adana'da durdurarak yakaladı. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 2 adet görüntü aktarıcı kamera düzeneği, 3 adet ses alıcı kulaklık, 2 adet sim kartı bulunan veri aktarıcı cihaz ele geçirilerek el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli 6114 sayılı ÖSYM Kanununa muhalefet suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren şüpheli yakalandı
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