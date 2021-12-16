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Giriş Tarihi: 16.12.2021 10:02

Ehliyet sınavında ilginç kopya taktiği

DHA
Ehliyet sınavında ilginç kopya taktiği

Osmaniye'de, girdiği ehliyet sınavında kopya çekmek amacıyla sağ omzuna kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık yerleştirerek özel düzenek hazırlayan O.S., suçüstü yakalandı. O.S., ifadesinde, düzeneği 8 bin liraya hazırlattığını söyledi.

Kentte dün gerçekleştirilen ehliyet sınavına giren O.S.'nin hareketlerinden şüphelenen görevliler, polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine sınav merkezine gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, O.S.'nin üzerinde arama yaptı. O.S.'nin sağ omzuna yerleştirdiği kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık ile internet üzerinden ses ve görüntü aktarımı yapılan düzenek bulundu.

O.S. ile irtibatlı oldukları saptanan F.Ş., Ş.T. ve İ.K. gözaltına alındı. O.S.'nin, ifadesinde, kopya düzeneğini 8 bin lira karşılığında hazırlattığını söylediği öğrenildi. Düzenek ve bulunan 8 bin liraya el koyulurken, şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Ehliyet sınavında ilginç kopya taktiği
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