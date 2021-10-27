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Giriş Tarihi: 27.10.2021 11:55 Son Güncelleme: 27.10.2021 12:17

Ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişi yakalandı

BERKAN ÇETİN
Ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişi yakalandı

Uşak’ta ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran bir kişi, görevliler tarafından yakalandı.

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan, ehliyet sınavına giren bir şahıs üzerine görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayabileceği bir düzenek kurdu. Sınav esnasında üzerine kurduğu gizli kamera sayesinde soruları karşı tarafa iletti. Karşı tarafın soruları görmesiyle kulağının içerisine yerleştirdiği kulaklık yardımı ile soruları çözme girişiminde bulundu. Görevlilerce, şahısın üzerine kurduğu sesli ve görüntülü düzenek yardımı ile kopya çektiği fark edildi. Şahsın, sınavı iptal edilerek gözaltına alındı.

Düzenek yardımı ile ehliyet sınavında kopya çeken şahsa, sayılı ölçeme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. Ayrıca şahıs üzerinde ele geçirilen sesli ve görüntülü düzeneğe el konuldu.

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Ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişi yakalandı
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