Ehliyet sınavında usulsüzlük: 301 şüpheli gözaltına alındı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren bazı sürücü kurslarında okuma yazma bilmeyen kişileri sınavlardan geçirebilmek için "joker" adı verilen kişilerin sınavlara sokulduğu veya kopya düzeneği kullanılarak usulsüz şekilde sürücü belgesi alındığı tespit etti.

Bitlis merkezli 32 ilde, 313 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 43'ü organizatör, 301 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin oturdukları evlerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1 gaz bombası, 348 adet 7.65 mm çapında fişek, 36 tüfek kartuşu, 11 adet AK-47 fişeği, 9 kopya düzeneğiyle kullanılan cep telefonu, 3 kulak içi kulaklık, 5 sahte kimlik, 5 tarihi sikke ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.