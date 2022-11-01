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Giriş Tarihi: 2.11.2022

Ehliyet sınavlarında joker operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
Ehliyet sınavlarında joker operasyonu
İstanbul merkezli 25 ilde ehliyet sınavlarına girecek sürücü adaylarının yerine joker adını verdikleri kişileri soktuğu belirlenen suç şebekesine operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 138 şüpheli arasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve SRCEhliyet Kursları'nın görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi. 83 kişi gözaltına alındı. Şebekenin sınavların yapıldığı okullardaki görevlilere rüşvet verip, cevap kâğıtlarındaki yanlışları silip doğrularını işaretlettiği, sınava girecek kişilere kulaklık ve dinleme yapılacak cihazlardan oluşan kopya düzenekleri verdiği öne sürüldü.

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Ehliyet sınavlarında joker operasyonu
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