Ehliyet sınavlarında joker operasyonu

İstanbul merkezli 25 ilde ehliyet
sınavlarına girecek
sürücü adaylarının
yerine joker adını
verdikleri kişileri soktuğu
belirlenen suç şebekesine
operasyon düzenlendi.
Hakkında gözaltı kararı
bulunan 138 şüpheli
arasında Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) ve SRCEhliyet
Kursları'nın
görevlilerinin de
bulunduğu öğrenildi.
83 kişi gözaltına alındı.
Şebekenin sınavların
yapıldığı okullardaki
görevlilere rüşvet verip,
cevap kâğıtlarındaki
yanlışları silip
doğrularını işaretlettiği,
sınava girecek kişilere
kulaklık ve dinleme
yapılacak cihazlardan
oluşan kopya düzenekleri
verdiği öne sürüldü.