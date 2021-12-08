Ehliyet ve Kimlik Yenileme Rehberi 2021 - Ehliyet Ve Kimlik Yenileme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ehliyet ve kimlik yenileme işlemleri için bazı adımları tamamlamak gerekiyor. Ehliyet ve kimlik kartı harcını yatırma, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alma gibi adımlar tamamlayarak kimlik ve ehliyet kartını yenilemek oldukça kolay. İşte bu sürecin detayları ve merak edilen soruların cevapları...

EHLİYET VE KİMLİK YENİLEME

Ehliyet ve kimlik yenilemek için öncelikli olarak yapılması gereken ehliyet ve kimlik için yenileme randevusu almaktır. Randevu almanın 2 yolu bulunmaktadır. Bu yollardan ilki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden gerekli bilgileri doldurarak, ikinci yol ise ALO 199 çağrı merkezinden randevu almaktır. Eğer randevu gününde gidemeyeceksiniz randevuyu iptal etmeniz gerekiyor. İptal edilmeden gidilmeyen randevudan sonra tekrar randevu alınmıyor, yeni randevu için en az bir ay beklenmesi gerekiyor. Randevu iptal işleminin de randevu saatinden en az yarım saat önce yapılması gerekiyor. Randevu tarihi ve saatinde gerekli kuruma giderken yanınızda götürmeniz gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şunlardır; Nüfus Cüzdanı (sürücü belgesi/ pasaport/ evlilik cüzdanı/ bazı kurumlarda geçerli olan kimlik kartlar), son altı ay içerisinde çekilmiş olan bir tane biyometrik fotoğraf ve yenileme ücretini ödediğinizi gösteren bir belge (makbuz/ dekont). Bu belgeler ile gerekli kuruma gidildikten sonra yeni kimlik kartı ve ehliyetiniz en geç bir hafta içerisinde belirttiğiniz adrese geliyor.

EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Ehliyet ve kimlik belgesinin birleştirilme işlemi merak konusu olan bir konudur. Bu işlemin yapılabilmesi için öncelikle her iki belgenin de yenilenmiş belge olması gereklidir. İkisinden birisi yeni bir tanesi eski ise bu işlem gerçekleştirilemez. Eğer ehliyetiniz ya da kimlik kartınız eski ise öncelikli olarak yenilemeniz gerekmektedir. Ehliyet ve Kimlik kartını birleştirme işlemi şu şekilde gerçekleşir:

Ehliyet veya Kimlik kartı eski ise öncelikli olarak yeni kimlik kartı ya da ehliyet ile değiştirilmesi gerekir.

Ehliyet ve kimlik kartının birleştirilmesi işlemi için randevu alınır. Randevu alma işlemi şu şekildedir:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlü Web sayfasına girilir. Karşınıza çıkan ekrandan "T.C. kimlik kartına sürücü belgesi ekleme" yazısı üzerine tıklanır. Çıkan ekranda istenilen bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulur. (Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, telefon ve güvenlik kodu) İl ve ilçe seçimi yapılır. (Nerede randevu almak istiyorsanız.) Uygun tarih ve saat seçimi yapılır. Randevu oluşturulur.

Randevunun alındığı tarih ve saatte randevunuzu aldığınız nüfus müdürlüğüne gidilir. Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemi gerçekleştirir.

EHLİYET VE NÜFUS CÜZDANI NEREDE YENİLENİR?

Ehliyet ve nüfus cüzdanı hayatta en çok ihtiyacımız olduğu eşyalarımızdandır. Bunları eşyaları yenileme, değiştirme, birleştirme işlemlerinin hepsi aynı kurumda yapılabilir. Ehliyet ve nüfus cüzdanı yenileme işlemlerini yapan kurum ise ilgili Nüfus Müdürlüğü'dür.

EHLİYET VE NÜFUS CÜZDANI YENİLEME ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

Ehliyet ve Nüfus cüzdanını yenilemek isteyenler belirli bir ücret ödemelilerdir. Vatandaşlar ise bu ücreti nereye ödeyeceklerini merek etmektedirler. Ehliyet ve nüfus cüzdanı yenileme ücretlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik Vakfının protokol yapmış olduğu bankalara ve bu bankaların ATM'lerine yatırılabilir. Bunlara ek olarak ehliyet ve nüfus cüzdanı yenileme ücretini internet üzerinden de ödeyebilirsiniz.