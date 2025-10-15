EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2025: "Sürücüler dikkat! "Eski Tip Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar, nasıl ödenir?

Ehliyet yenileme son tarih yaklaşıyor. Eski tip ehliyet belgelerinin yeni çipli kartlarla değiştirilmesi için verilen süre ekim ayı itibarıyla dolacak. Verilen süre içerisinde sürücü belgelerini yenilemeyen vatandaşlar cezalar ile karşı karşıya kalabilir. Peki ehliyet yenileme ne zaman son, ücreti ne kadar, hangi belgeler gerekiyor?
Eski tip sürücü belgelerinin yeni ehliyetlerle değiştirilmesi için belirlenen son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihe kadar başvuru yapmayan sürücüler, yasal olarak trafikte araç kullanamayacak.
2025 yılı itibarıyla ehliyet yenileme ücreti 15 TL olarak belirlendi:
"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2,00 TL
"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13,00 TL
Kimlik belgesi
Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)