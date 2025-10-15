EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2025: "Sürücüler dikkat! "Eski Tip Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar, nasıl ödenir?

Ehliyet yenileme son tarih yaklaşıyor. Eski tip ehliyet belgelerinin yeni çipli kartlarla değiştirilmesi için verilen süre ekim ayı itibarıyla dolacak. Verilen süre içerisinde sürücü belgelerini yenilemeyen vatandaşlar cezalar ile karşı karşıya kalabilir. Peki ehliyet yenileme ne zaman son, ücreti ne kadar, hangi belgeler gerekiyor?