SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME İŞLEMİNDE ADAYLARDAN İSTENEN GEREKLİ EVRAKLAR

Yeni ehliyet randevusu oluşturup Nüfus Müdürlüklerine gideceğiniz gün önceden hazırlamanız gereken birtakım evraklar bulunuyor. Bunlardan ilki, herhangi bir sağlık kurum ve kuruluşundan alacağınız "Sürücü olur" raporu. Bunun dışında, MERNİS sisteminde adres bilgilerinizin kayıtlı olması gerekiyor. Eğer başka bir adresten teslim almak istiyorsanız bunu ayriyeten bildirmeniz şart. Son olarak, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf da tüm adaylardan talep ediliyor. Bu belgeler dışında nüfus cüzdanınızı veya kimlik kartınızı da götürmeyi unutmayın.

EHLİYET DEĞİŞTİRMEDE SAĞLIK RAPORU ZORUNLU MU?

Yeni mevzuatla birlikte ehliyetini yenileyeceklerin sürücü olur sağlık raporu alması gerekmektedir. Bu bir zorunluluktur. Sürücü olur sağlık raporunu aile hekiminden, devlet hastanelerinden, özel poliklinik veya hastanelerden alınabilmektedir. Hekimlerin sürücülerin sağlık durumlarıyla tereddüt etmesi durumunda ilgili bir üst sağlık kuruluşuna yönlendirme durumları bulunmaktadır.

Randevu alıp gerekli belgelerle birlikte sürücü belgesi yenileme işlemi yapılmasının arından kısa bir süre içinde yeni ehliyet ilgili kişilere ulaştırılacak.

Randevu öncesinde ehliyet yenileme ücreti anlaşmalı bankalara yatırılmalı. Daha sonra;

- Kimlik belgesi

- Eski sürücü belgesi

- Güncel sağlık raporu

- Biyometrik fotoğraf gibi gerekli belgeler teslim edilerek yenileme işlemi tamamlanabilir.