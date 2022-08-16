Sürücü adaylarını yakından ilgilendiren ehliyet yenileme son tarih yıl sonuna yaklaşırken vatandaşların gündemine geliyor. Sürücü belgesini değiştirmeyen kişiler için Aralık ayı son tarih olarak belirlenmişti. Bu süre içinde sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar randevu aldıktan sonra nüfus müdürlüklerine giderek sürücü belgelerini yenileyebiliyor. Peki; Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme başvuru işlemleri, harcı, ücreti, evrakları ile ilgili sürece dair tüm bilgiler…
EHLİYET YENİLEME İŞLEMİNDE SON TARİH AÇIKLANDI!
Ülkemizdeki binlerce sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme işleminin son tarihi vatandaşla paylaşıldı. Sürücüler, 31 Aralık 2022 tarihine kadar İlçe Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla eski ehliyetlerini yeni sürücü belgesi kartlarıyla değiştirebilecek. Bu süreçte, kullanabilmeleri için geçici bir form verilecek.
31 Aralık 2022'den sonra trafikte eski sürücü belgesiyle tespit edilen kimselere idari para cezası uygulanacak. Buna ek olarak, 31 Aralık, takvimde Cumartesi gününe denk geldiği için ve hafta sonu Nüfus Müdürlükleri kapalı olduğu için 30 Aralık Cuma günü son resmi işlem tarihi olarak geçiyor.
SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME İŞLEMİNDE ADAYLARDAN İSTENEN GEREKLİ EVRAKLAR
Yeni ehliyet randevusu oluşturup Nüfus Müdürlüklerine gideceğiniz gün önceden hazırlamanız gereken birtakım evraklar bulunuyor. Bunlardan ilki, herhangi bir sağlık kurum ve kuruluşundan alacağınız "Sürücü olur" raporu. Bunun dışında, MERNİS sisteminde adres bilgilerinizin kayıtlı olması gerekiyor. Eğer başka bir adresten teslim almak istiyorsanız bunu ayriyeten bildirmeniz şart. Son olarak, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf da tüm adaylardan talep ediliyor. Bu belgeler dışında nüfus cüzdanınızı veya kimlik kartınızı da götürmeyi unutmayın.
EHLİYET DEĞİŞTİRMEDE SAĞLIK RAPORU ZORUNLU MU?
Yeni mevzuatla birlikte ehliyetini yenileyeceklerin sürücü olur sağlık raporu alması gerekmektedir. Bu bir zorunluluktur. Sürücü olur sağlık raporunu aile hekiminden, devlet hastanelerinden, özel poliklinik veya hastanelerden alınabilmektedir. Hekimlerin sürücülerin sağlık durumlarıyla tereddüt etmesi durumunda ilgili bir üst sağlık kuruluşuna yönlendirme durumları bulunmaktadır.
Randevu alıp gerekli belgelerle birlikte sürücü belgesi yenileme işlemi yapılmasının arından kısa bir süre içinde yeni ehliyet ilgili kişilere ulaştırılacak.
Randevu öncesinde ehliyet yenileme ücreti anlaşmalı bankalara yatırılmalı. Daha sonra;
- Kimlik belgesi
- Eski sürücü belgesi
- Güncel sağlık raporu
- Biyometrik fotoğraf gibi gerekli belgeler teslim edilerek yenileme işlemi tamamlanabilir.