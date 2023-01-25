Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda bu sabaha karşı yaşandı. Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Seyfullah Akdemir'in kullandığı sebze kasası yüklü kamyona, trafik lambalarını geçtiği sırada, aynı istikamette seyir halindeki Murat Volkan Sevim'in kullandığı otomobil arkadan çarptı.
Hurdaya dönen ve yanmaya başlayan otomobil içerisinde, kamyon sürücüsü de kamyon ile refüj bordürü arasında sıkıştı. Otomobil sürücüsünün yardımına yoldan geçen diğer araç sürücüleri koşarken, duman çıkmaya başlayan araç yangın tüpüyle söndürüldü.
Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk olarak hurdaya dönen otomobilde sıkışan otomobil sürücüsünü otomobilin kapısını kesmek suretiyle bulunduğu yerden güçlüklü çıkartıldı. İtfaiye ekipleri devrilen kamyonun şoför mahallinin altında kalan ve bordür taşı sayesinde hayata tutunan kamyon sürücüsünü de uzun ve dikkatli bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan ve olay yerinde kalbi durmuş olan Murat Volkan Sevim, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Kaza yapan otomobildeki sürücüye ilk müdahale ise yoldan geçen ve sağlıkçı olduğunu söyleyen Avusturya vatandaşı kadın tarafından yapıldı. Kazanın ardından araçların yolu kapatması ve araçta sıkışan sürücülerin araçtan çıkarılması için yol uzun süre trafiğe kapanırken, trafik akışı yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
POLİSLER ŞOK OLDU
Yaşanan kazanın ardından sürücü Murat Volkan Sevim'in sürücü belgesine 2021 yılında alkollü araç kullanmaktan el konulduğu, sürücü belgesine el konulduktan sonra birçok kez daha alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetine 2042 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. Polisi bile şoke eden olayın ardından Murat Volkan Sevim'in cenazesi Adli Tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına kaldırıldı.