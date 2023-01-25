Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Hurdaya dönen ve yanmaya başlayan otomobil içerisinde, kamyon sürücüsü de kamyon ile refüj bordürü arasında sıkıştı. Otomobil sürücüsünün yardımına yoldan geçen diğer araç sürücüleri koşarken, duman çıkmaya başlayan araç yangın tüpüyle söndürüldü.

Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk olarak hurdaya dönen otomobilde sıkışan otomobil sürücüsünü otomobilin kapısını kesmek suretiyle bulunduğu yerden güçlüklü çıkartıldı. İtfaiye ekipleri devrilen kamyonun şoför mahallinin altında kalan ve bordür taşı sayesinde hayata tutunan kamyon sürücüsünü de uzun ve dikkatli bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan ve olay yerinde kalbi durmuş olan Murat Volkan Sevim, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Kaza yapan otomobildeki sürücüye ilk müdahale ise yoldan geçen ve sağlıkçı olduğunu söyleyen Avusturya vatandaşı kadın tarafından yapıldı. Kazanın ardından araçların yolu kapatması ve araçta sıkışan sürücülerin araçtan çıkarılması için yol uzun süre trafiğe kapanırken, trafik akışı yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.