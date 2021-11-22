Ehliyetine el konuldu aracı bağlandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir İlçesi'ne bağlı Yeni Sahra Yavuz Selim Caddesi üzerinde yapılan düğün konvoyu ile ilgili inceleme başlattı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler tek tek incelendi. Bir sürücünün, trafiğin konvoydaki araçlar tarafından kesildiği düğün konvoyu esnasında "Drift" yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Söz konusu görüntülere yansıyan aracın plakası belirlendi. C.Y.S. isimli sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. "Drift" yapan sürücü gözaltına alındı ve sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Drift Yapmak" gerekçeli maddesi uyarınca altı bin 700 lira trafik cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Aracı da 60 gün boyunca trafikten men edildi. Sürücü C.Y.S. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" gerekçeli maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.