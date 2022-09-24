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Giriş Tarihi: 24.9.2022 10:53 Son Güncelleme: 24.9.2022 10:55

Ehliyetsiz çocuk sürücülerin kazası ölümle bitti

Bursa’da 16 yaşındaki Ö.P, ehliyetsiz şekilde kullandığı otomobille, 14 yaşındaki yine ehliyetsiz motosiklet kullanan Mustafa Said Polat’a çarptı. Motosikletten fırlayan Polat, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Ehliyetsiz çocuk sürücülerin kazası ölümle bitti

Bursa Osmangazi ilçesi Demirtaş mahallesinde ehliyetsiz olmasına rağmen direksiyon başına geçen Ö.P, Demirtaş caddesi üzerinde ehliyeti olmadan motosiklet kullanan Mustafa Said Polat'a çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Polat, kafasını ve boynunu kaldırıma çaparak ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Çok fazla kan kaybettiği tespit edilen Mustafa Said Polat, kaldırıldığı hastanede gece boyu yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan sürücü Ö.P ise ailesiyle birlikte emniyete giderek teslim oldu. Hakim karşısına çıkarılan 16 yaşındaki Ö.P, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ehliyetsiz çocuk sürücülerin kazası ölümle bitti
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