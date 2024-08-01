Ehliyetsiz facia

Yalova'nın Altınova ilçesinde gece yarısı bir aile faciası yaşandı. Hastaneden dönen baba ile oğlu ehliyetsiz sürücünün kullandığı arabanın altında can verdi. Fatma ve Ahmet Yıldız çifti, hasta olan en büyük çocukları Ayşe Yıldız'ı hastaneye götürdü. Kızlarını muayene ettiren çift, Ayşe ile diğer çocukları Vahit, Aziz (7) ve Raşit (5) ile birlikte evlerine gitmek için yaya olarak yola çıktı.Aile İzmit-Yalova karayoluna geldiklerinde Fatma Yıldız, 2 çocuğuyla altgeçidi kullanırken, Ahmet Yıldız ise kızı Ayşe ve oğlu Vahit ile yürüyerek caddeden karşıya geçmek istedi.Ayşe Yıldız karşıya geçtikten sonra, elini tuttuğu oğluyla caddede yürüyen Ahmet Yıldız'a aşırı hızlı olduğu öne sürülen ehliyetsiz sürücü M.K. yönetimindeki lüks otomobil çarptı. Baba ve oğlu hayatını kaybetti, kazaya tanık olan Ayşe Yıldız ise fenalık geçirdi. Altgeçitten çıktığında eşi ve oğlunu yerde hareketsiz yatarken gören Fatma Yıldız, gözyaşlarını tutamadı. Kaza sırasında aracın önünden yaklaşık 150 kilometre hız ile gittiğini söyleyen bir TIR sürücüsü, baba ve oğlunn öldüğünü gördüğünü ifade etti. Kazada, aracında 3 arkadaşı olan sürücü M.K. ise hafif yaralandı. M.K. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazada yaşamını yitiren Vahit Yıldız'a, Yalova'da 15 gün önce de ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin çarptığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın beyin sarsıntısı geçirdiği ve 1 hafta tedavi gördükten sonra taburcu edildiği bildirildi. Baba ve oğlunun cenazelerinin, Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.Antalya'da kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan genç işadamı Nadir Sezgin (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Sezgin'in Burdur'un Bucak ilçesinden Antalya'ya arızalı iş makinesine parça almaya geldiği ortaya çıktı. GENÇ TURİZMCİ ÖLDÜAntalya'da 30 Temmuz'da Kumluca ilçesinde motosiklet ile seyir halinde olan Tuba Ustaer, aracın hâkimiyetini kaybedip yola savruldu. Turizmci genç kız kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetti.SABAH