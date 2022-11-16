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Giriş Tarihi: 17.11.2022

Ehliyetsiz faciada abi-kardeş can verdi

Ehliyetsiz faciada abi-kardeş can verdi
Konya'nın Akşehir ilçesinde, TIR sürücüsü İsmail Boy (23), aracı kullanması için 15 yaşındaki kardeşi Hamit Boy'a verdi. Ehliyetsiz halde direksiyon başına geçen Hamit Boy, 6 kilometre sonra kontrolü kaybetti. Demir bariyere çarparak devrilen ve metrelerce sürüklenen TIR'daki iki kardeş de öldü. Manisa'nın Akhisar ilçesinde, A.H.'nin (47) kullandığı ciple çarpışan otomobildeki F.B. (79) ve R.A (64) öldü. 5 kişi de yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, TEM otoyolunun Gülek Tüneli çıkışında kontrolden çıkan TIR, bariyerleri aşarak karşı yolda zincirleme kazaya neden oldu. Bir kişinin öldüğü kazada, 10 kişi de yaralandı. Bolu Dağı geçişinde, TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Ali Bulut hayatını kaybetti. Denizli'nin Çivril ilçesinde, TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Coşkun (65) can verdi. Tokat'ın Turhal ilçesinde duvara çarpan otomobildeki Gazi Demir (52) öldü. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Taci Damgacı (67) öldü. İzmir'in Selçuk ilçesinde su kanalına düşen otomobilde babasıyla birlikte yaralanan üniversite öğrencisi İlayda Öztürk (21) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Elazığ'da kupası açılınca çocuk parkına dalan kamyonetin sürücüsü Mehmet Yılmaz (48) hastanede vefat etti.

Tolga YANIKNeslihan ÖZBOZKURT-Kasım ŞAHİNMihriban KOÇAKER-Ahmet ÇÖTELİ

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Ehliyetsiz faciada abi-kardeş can verdi
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