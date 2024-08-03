Ehliyetsiz genç ve kız arkadaşı kazada can verdi

Konya'da ehliyetsiz 17 yaşındaki Emir Sefa Özbek'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Hastaneye kaldırılan Özbek ve araçta bulunan 16 yaşındaki arkadaşı Ayşegül Aygül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza önceki gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz Emir Sefa Özbek'in kullandığı 42 AYH 820 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yok kenarındaki ağaca çarptı.Kazada sürücü Özbek (17) ile otomobilde bulunan arkadaşı Ayşegül Aygül ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Özbek ile Numune Hastanesi'ne kaldırılan Aygül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan dün akşam saatlerinde kent merkezinde bir acı haber daha yaşandı. Emre Soluk (25) idaresindeki 07ACL 630 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde yaya Şerife Karademir'e (80) çarptı. Ağır yaralanan Karademir kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Sürücü Soluk gözaltına alındı.