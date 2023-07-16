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Giriş Tarihi: 17.7.2023

Ehliyetsiz motosikletli polisi şehit etti

Denetim sırasında dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarptığı polis memuru şehit oldu. Sürücünün ehliyetsiz, motosikletinin ise trafikten men ve hacizli olduğu öğrenildi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ehliyetsiz motosikletli polisi şehit etti
Kağıthane ilçesi İmrahor Caddesi'nde önceki akşam 18.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, denetim yaparken Osman Boyra'nın kullandığı motosiklet durmayarak polis memuru Alp Efe Bekit'e (35) çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru ve motosiklet sürücüsü savruldu. Hastaneye kaldırılan polis memuru, vücudunda oluşan kırıklar ve ciddi şekilde yaralanma nedeniyle hayatını kaybetti. 8 yıllık evli, 1 çocuk babası şehit polis memuru için dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehidin emekli özel harekat polisi olan babası Ali Nazif Bekit ile annesi Hülya ve eşi Ezgi törende güçlükle ayakta durdu.



Törenin Şehit Alp Efe Bekit'in naaşı törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi. 2015'te Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra İstanbul Koruma Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan şehit Alp Efe Bekit'e çarpan sürücü Osman Boyra ile ilgili detaylar da şok etti. Boyra'nın ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü hakkında 'kasten yaralama, dur ihtarına uymama ve görevli memura mukavemet' suçlarından işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis Alp Efe Bekit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Ehliyetsiz motosikletli polisi şehit etti
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