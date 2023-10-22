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Giriş Tarihi: 22.10.2023 11:03

Ehliyetsiz sürücü 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanırken, ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 27 bin TL idari para cezası uygulandı.

İHA
Ehliyetsiz sürücü 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı
Olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri plakasız motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri 5 kilometrelik kovalamaca sonucu motosikleti ve sürücüyü yakaladı. Yapılan incelemede sürücünün K.E. olduğu ve ehliyetsiz olduğu için ekiplerden kaçtığı tespit edildi. Plakasız ve abartı egzozlu olduğu da belirlenen motosiklet sürücüsüne gerekli maddelerden toplamda 27 bin TL idari para cezası uygulandı.

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Ehliyetsiz sürücü 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı
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