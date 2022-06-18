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Giriş Tarihi: 18.6.2022 01:15

Ehliyetsiz sürücü: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın

DHA
Ehliyetsiz sürücü: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından durdurulan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Berat Ö. (16), ekiplere "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın" diye dil döktü. Berat Ö.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, gece saatlerinde uygulama noktası oluşturdu. Uygulamada Berat Ö. yönetimindeki 16 ANS 412 plakalı motosiklet durduruldu. Evrakları istenen sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis ekiplerine ehliyet sınavlarına girmek için başvuru yaptığını söyleyen Berat Ö., "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın" diyerek ekipleri ceza yazmamaları için ikna etmeye çalıştı. Berat Ö.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ceza kesilirken, motosiklet ise yakınlarına teslim edildi.

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Ehliyetsiz sürücü: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
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