Nevşehir’de ehliyetsiz sürücü ceza yememek için motosikleti yaktı

Nevşehir'de motosiklet sürücüsü Fatih. M. polis çevirmesine takıldı. Ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüye polis ceza yazacağını söyleyince motosikletin benzin hortumunu çıkararak cebindeki çakmakla ateşe verdi. Kısa sürede alev alan motosikleti polis ekipleri yangın söndürme tüpüyle söndürdü. Motosikletin abisine ait olduğunu söyleyen sürücü, polisin ceza yazmaması için uzun süre dil döktü.
Sürücü, alkol testi için polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, polis motosikleti yediemin otoparkına çektirdi.