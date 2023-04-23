Haberler Yaşam Haberleri Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 23.4.2023 10:44 Son Güncelleme: 23.4.2023 10:58

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir’de 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü S.A'nın kullandığı otomobil park halindeki tıra çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Buca ilçesi Gediz Otokent C kapısı önünde saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, İsmail Sivri bulvarı 679/19 sokağa seyir halinde bulanan ehliyetsiz sürücü S.A. (15) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan yabancı plakalı TIR'a çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri bulvarda çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Otomobilde yolcu konumunda bulun yaralılardan Şerife Önen'in (40) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, Hevra Öztürk (4) ile Pınar Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, kazada hafif yaralandığı öğrenilen sürücü S.A. tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden Şerife Önen'in cenazesi, savcının incelenemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
Kemal Kılıçdaroğlu seçim öncesi kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu rakamlarla çürüttü: Büyük aymazlık, büyük gaflet
CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
HDP'den 'tutsaklara özgürlük' planı: Kılıçdaroğlu ile karanlık pazarlık bir bir ortaya çıkıyor
Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor! Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlandı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun istismar siyasetine tepki: Durduk yere mezhep tartışması açıyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şampanya tıpası
ARKADAŞINA GÖNDER
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA