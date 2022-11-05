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Giriş Tarihi: 5.11.2022 03:38

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Adana'ın Pozantı ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

İHA
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-750 Jandarma kırmızı Işık'larında meydana geldi. Ankara istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Ramazan E. (25) yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Ö. yönetimindeki araca arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Gazal E. (61), Şükran E. (32), Ela Ö. (8), Elif Ö. (8) ve Eylül Ö. (9) yaralandı.

Yaralılar Pozantı 80. Yıl devlet hastanesine kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü Ramazan E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
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