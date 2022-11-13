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Giriş Tarihi: 13.11.2022 11:30 Son Güncelleme: 13.11.2022 11:31

Ehliyetsiz sürücü dehşeti: Çarptığı kadın yerde sürüklendi!

Korkunç olay İstanbul Bahçelievler'de yaşandı... Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, yolda yürüyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yolda sürüklenirken, otomobil bir iş yerine çarparak durabildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA
Ehliyetsiz sürücü dehşeti: Çarptığı kadın yerde sürüklendi!

Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde sabah 09.00 sıralarında, 34 FLH 998 plakalı otomobille hızla ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. O sırada yolda yürüyen Fahriye Z.'ye çarptı. Kazanın etkisiyle kadın yerde sürüklenirken, otomobil duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayı yapan sürücüyü gözaltına aldı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

"BİR DAKİKA ÖNCE BURADAN BEN GEÇTİM"
Kazadan kıl payı kurtulan Batuhan Yıldız, "Dışarıdaydık, bir ses geldi. Baktığımızda kadın yerde yatıyordu. Kanlar içindeydi, koştuk yardım ettik. Araçta iki kişi vardı, biz yaralıya koştuk. Kazadan bir dakika önce de buradan ben geçtim. Kıl payı kurtuldum" dedi.

"BENİM İŞ YERİNE İNDİRDİ KADINI"
Otomobilin çarptığı iş yerinin sahibi Mustafa Taşkın, "Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, kadına vurmuş, durumu kötüydü. Bizim arkadaşa çarpmadı, bir saniyeyle kurtuldu" ifadesini kullandı. Çarpma sesini duyup olay yerine geldiğini söyleyen Ertuğrul Şener, "Evdeydim, sese uyandık. Kadına çarptığını duyduk." dedi...

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Ehliyetsiz sürücü dehşeti: Çarptığı kadın yerde sürüklendi!
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